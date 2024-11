Guidava l’auto della mamma, una Peugeot 206 e si trovava insieme a due amici lungo la via di un’area industriale appena al confine con Frosinone quando la vettura, per cause ancora da accertare, ha perso aderenza con l’asfalto ed è andata a sbattere contro il guardrail, ribaltandosi diverse volte.

È morto così Riccardo Pizzuti, 20 anni, nella notte tra l’8 e il 9 novembre. Siamo a Ceccano e con lui c’erano due giovani del paese, di 19 e 16 anni, che si sono salvati. I ragazzi erano quasi arrivati a casa quando c’è stato l’impatto, fatale per Pizzuti: il 20enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo. I suoi amici sono rimasti incastrati tra le lamiere e, una volta estratti dai Vigili del Fuoco, sono stati portati all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone.