Misure di sicurezza di livello elevatissimo per la sfida di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, in programma oggi 8 novembre all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno. Come di consueto dopo l’attacco del 7 ottobre 2023, le trasferte delle squadre israeliane vengono seguite con grande attenzione sul piano della sicurezza. A quanto si apprende, la tifoseria ospite questa sera dovrebbe comunque essere ridotta.

La questura di Bologna potenzierà i servizi di ordine pubblico per l’incontro, a maggior ragione dopo i fatti accaduti giovedì sera ad Amsterdam in occasione della partita di calcio tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, valida per la quarta giornata di Europa League, quando dei tifosi israeliani sono stati aggrediti da un gruppo di filopalestinesi scatenando un caso diplomatico.

Il Consiglio di sicurezza nazionale israeliano ha invitato i tifosi ad astenersi dal seguire al palasport la partita contro la Virtus e ad astenersi dal mostrare segni di identificazione israeliana o ebraica per quanto possibile.

“Abbiamo grande preoccupazione che quelle scene viste ad Amsterdam possano ripetersi, anche qui in Italia. Chiediamo attenzione, affinché ci sia prevenzione e garanzia di massima sicurezza alle partite che si svolgeranno e che prevedono la partecipazione di squadre israeliane”, ha dichiarato l’Unione dei giovani ebrei d’Italia.