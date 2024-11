“Che bella giornata di sole quella di oggi, arriva tanta luce da fuori…”. Così Matteo Salvini in Aula alla Camera per il question time nel giorno della vittoria di Donald Trump alle elezioni statunitense, ha dimostrato, senza esplicitarla, la sua felicità per la vittoria del tycoon. Salvini ha anche indossato una cravatta rossa “trumpiana”, del colore simbolo dei repubblicani Usa.