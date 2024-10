È stato fermato dai Carabinieri e interrogato per tutta la notte, il marito di Marina Cavalieri, la 62enne uccisa con dei colpi di arma da fuoco ritrovata dalla nipote nella casa dove conviveva con il consorte in Strada Santa Lucia a Medesano, nel Parmense. L’uomo si chiama Giovanni Vascelli, è un pensionato di 65enne originario di Sant’Andrea Bagni ed è stato rintracciato ad Orbetello (Grosseto), in Toscana dopo che aveva fatto perdere le sue tracce. La posizione dell’uomo è al vaglio degli inquirenti. Sul corpo della donna, è invece stata predisposta l’autopsia per accertare quando è avvenuto l’omicidio. In una perquisizione nella casa è stata trovata una carabina di piccolo calibro, regolarmente denunciata, probabilmente l’arma utilizzata per commettere l’omicidio.

Quello di ieri è il secondo femminicidio compiuto nel Parmense quest’anno dopo la morte, lo scorso maggio, di Silvana Bagatti, 76 anni, uccisa dal marito, Giorgio Miodini, anche lui 76enne, con un colpo di fucile nella casa in cui vivevano a Parma. Dopo avere sparato era stato l’uomo a chiamare le forze dell’ordine e a confessare l’uccisione della moglie, malata da circa vent’anni, e che lui accudiva. La coppia non aveva figli.