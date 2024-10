Il primo a commentare – e condividere – le parole dette dal presidente del gruppo Mondadori Marina Berlusconi, durante l’inaugurazione del nuovo bookstore della Mondadori a Roma (“certi giudici nemici non di mio padre o di Meloni, ma del Paese”) è Marcello Dell’Utri ex senatore di Forza Italia, condannato a sette anni e mezzo per concorso esterno in associazione mafiosa (che ha finito di scontare da tempo), anche lui presente all’inaugurazione. “Se condivido le parole di Marina Berlusconi? Certi giudici, non è che sono tutti, sono pochi. Se sono tornate le ’toghe rosse’? Perché erano andate via?” risponde Dell’Utri ai cronisti. Poi sconsiglia ai figli di Berlusconi, Marina e Piersilvio, di scendere in politica. “Non credo che lo faranno, io non lo consiglierei”.

Marina Berlusconi lo esclude davanti alle telecamere e sul fratello afferma: “Parla Piersilvio e decide Piersilvio, però mi sembra che tutte le volte gli è stato chiesto di una discesa in campo lui lo abbia escluso”. Nel bookstore i giornalisti tornano a fare domande a Marcello Dell’Utri, anche se lui cerca di allontanarsi. “Sono qui per acquistare un libro”. Ma prima esprime un giudizio sull’operato di Giorgia Meloni: “È bravissima”. Giudizio positivo anche da parte del fratello di Silvio Berlusconi, Paolo: “Il giudizio sul governo lo dicono i voti ed il suo gradimento negli italiani, se però leggiamo certo giornali leggiamo tutto il contrario e questo mi fa pensare”.