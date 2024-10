“Sappiamo che per l’Albania avete stanziato 800 milioni, quasi quanto stanziate per la sanità per tutto il 2025. Ma io le ho chiesto un’altra cosa: quanto vi è costato quello scherzetto, l’utilizzo della nave Libra? Ma lei non ha dato una risposta”. Lo ha detto Nicola Fratoianni in sede di replica alla risposta del ministro Luca Ciriani durante il Questione Time.