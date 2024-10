“La prima preoccupazione degli italiani, anche al di fuori di questa regione, è la sanità pubblica che questa destra sta tagliando”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein in Umbria per sostenere la candidata del centro sinistra alle prossime elezioni regionali, Stefania Proietti. “Non è un caso ma un disegno – ha proseguito -, vogliono una sanità a misura del portafoglio delle persone”. Giorgia Meloni e il suo Governo “hanno poco da festeggiare oggi: è la terza manovra che fanno e per tre manovre di fila hanno completamente dimenticato il diritto allo studio“. Per la segretaria del Pd “gli affitti che sono rincarati del 30-40 per cento mentre Meloni e Salvini cancellano il fondo per l’affitto, e questo fa sì che tante famiglie non riescono a far uscire di casa i propri figli per studiare. Mettere a rischio il diritto alla casa significa mettere a rischio il loro diritto allo studio e quindi il diritto al futuro di questo Paese”.