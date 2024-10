“Il 22 ottobre del 2022, esattamente due anni fa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri”. Inizia così il video che la premier Giorgia Meloni ha pubblicato sui canali social per autocelebrare due anni del suo governo. “Se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata” afferma. Si dice poi “soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi due anni abbiamo raggiunto per l’Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”. Ed elenca alcuni degli obiettivi che, a suo dire, sarebbero stati completati dal suo esecutivo