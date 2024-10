Arda Guler è un nuovo giocatore della Juventus. E se a dirlo è il canale ufficiale inglese del club, allora bisogna fidarsi: “La nuova stella del calcio farà parte della nostra famiglia. Pronto a scrivere la storia?”. Tutto fin troppo bello: è davvero così? Ovviamente, no. L’account JuventusFCen è stato hackerato, come confermato dalla stessa Juventus. Una fake news che era già andata di tendenza, soprattutto nel Twitter calcio.

Welcome to Juventus, Arda Güler! ????⚪ The rising star of football is now part of the #Juventus family! Ready to make history together on this new journey? ????????⚽ #WelcomeArda #ForzaJuve pic.twitter.com/Vc3xJha5Nx

— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) October 21, 2024