La pioggia a Catania ha trasformato le vie in fiumi alimentati anche dall’acqua piovana che arrivata dai paesi dell’Etna. Un video pubblicato sui social mostra via Etnea percorsa da un fiume di acqua con uno scooter portato via e trascinato verso piazza Duomo. Poco dietro il suo proprietario, con il casco, che viene anche lui trascinato dalla corrente. L’uomo viene soccorso da una donna e da alcuni passanti e viene portato in salvo.