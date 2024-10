“L’anno scorso ci criticavate perché abbiamo fatto una tassa sugli extraprofitti e non l’abbiamo fatta pagare, ora perché le facciamo pagare senza tassare gli extraprofitti, mettiamoci d’accordo”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi si è innervosito per la domanda del Fatto sul “contributo” chiesto alle banche, che in realtà si limita a un anticipo di imposte che avrebbero versato comunque.