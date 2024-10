Sabato 12 ottobre si è svolta in Valle Susa la manifestazione No TAV contro gli espropri dei terreni per la costruzione della linea ferroviaria alta velocità a Susa. L’attivista del comitato Valter Di Cesare: “Gli abitanti di Susa devono sapere quale devastazione li aspetta. Anestetizzati da informazioni false date dall’amministrazione”. Mentre l’ex consigliera regionale Francesca Frediani ha parlato di “Cantieri inutili alle porte della città” e “Lavori impattanti sul territorio”