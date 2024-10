“Siamo tutti al buio. Sono nel raggio diretto dell’uragano, possiamo solo sperare e pregare”. Storie Instagram, reel, Tik Tok e dirette su Twitch. Così Giacomo Sanvitale – calciatore di Saronno (Varese) e content creator – attualmente a Tampa (in Florida) sta aggiornando costantemente i suoi follower sull’uragano Milton che nelle ultime ore sta colpendo lo stato americano. Trasferitosi negli Usa qualche anno fa, ora Sanvitale è rimasto bloccato: in casa e senza corrente. “Sono nel raggio diretto dell’uragano che sta arrivando, la situazione è surreale, quasi da apocalisse. Dalla finestra della mia casa vedo le mucche lasciate libere nei campi da una fattoria: credevo fosse un suicidio, invece lo fanno per proteggerle”. Il tornando, passato anche nella sua zona, ha provocato le prime vittime. Dopo ore di silenzio, probabilmente a causa di connessione andata persa, il calciatore ha trascorso la notte per poi condividere i primi aggiornamenti: “Assurdo fare una storia di questo tipo per dire che siamo vivi. Ma siamo vivi. Abbiamo avuto tanta paura: il condominio continuava a muoversi“. Come documentato dalle storie sul suo profilo, tutta la zona è allagata e diversi alberi sono stati sradicati dal suolo.

Chi è Giacomo Sanvitale

Sono state ore difficili per la Florida e l’intera America. Anche per Giacomo Sanvitale, calciatore che ha mosso i primi passi da calciatore a Saronno e nelle giovanili del Milan, si è trasferito a 19 anni negli Stati Uniti per giocare a calcio nella squadra di un college: prima St. Louis, poi Missouri e ora Florida. Da anni racconta la sua esperienza su YouTube e sui social: un’occasione per poter informare la situazione che sta vivendo nelle ultime ore a Tampa, uno dei tanti luoghi colpiti dall’uragano Milton.