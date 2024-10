Poche ore prima che Milton toccasse terra, una serie di tornado insolitamente forti si sono abbattuti sulla Florida. I meteorologi, riferisce il Washington Post, avevano avvertito ben prima dell’arrivo dell’uragano che i tornado potevano essere tra i “quattro pericoli principali” della tempesta, insieme a venti dannosi, piogge torrenziali e mareggiate. Ma persino gli esperti non avevano previsto la gravità dell’evento, che potrebbe finire per essere una delle più attive mai registrate nello Stato. “Di solito si verificano solo un paio di questi pericoli”, ha detto alla Cnn Jamie Rhome, direttore del National Hurricane Center. “Vederli verificarsi tutti contemporaneamente, è davvero insolito“. Il servizio meteorologico ha riferito di una “situazione particolarmente pericolosa“, una definizione che viene utilizzata moltoraramente, quando sono possibili tornado di lunga durata, forti e violenti.

Secondo il National Weather Service almeno 27 tornado si sono abbattuti sulla Florida subito prima e durante il passaggio di Milton. Sono in tutto 125 le allerta tornado che sono stati diffusi in tutto lo stato. E dalla contea di St. Lucie arrivano notizie di vittime provocate da un tornato che si è abbattuto su una comunità di mobile home per pensionati. Lo sceriffo locale non ha fornito una cifra esatta alla Cnn, parlando di “più di una persona rimasta uccisa”.

E’ probabile, riferisce ancora il Wp, che l’evento sia tra i più ingenti nella storia della Florida. Nella storia moderna, per ben due volte nello stesso giorno, 22 tornado hanno colpito lo Stato: il 23 aprile 1997 e il 24 giugno 2012, durante una tempesta chiamata Debby. L’ondata più mortale si verificò nel febbraio 1998, quando 9 tornado notturni uccisero 42 persone. Ed è probabile anche che quest’anno si concluda con un anno storico per i tornado provocati dagli uragani negli Stati Uniti.