“Che carriera Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i tuoi incredibili successi nello sport che amiamo. È stato un onore assoluto!”. Così Roger Federer rende omaggio al ritiro dal tennis di Rafa Nadal, amico-rivale di un’intera carriera giocata ai massimi livelli. Forse, la rivalità più grande nella storia del gioco. E tra i loro incontri più significativi non possono non essere citati Wimbledon 2008 e l’Australian Open 2017. Non solo il “re” svizzero: ecco il saluto del mondo del tennis alla leggenda spagnola.

Roger Federer to Rafa Nadal after announcing his retirement from tennis. Always supporting each other til the very end. ???? pic.twitter.com/qQNkCler2k — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 10, 2024

Cahill e Berrettini salutano la leggenda

“Possiede tutte le qualità di un atleta che vorresti che i tuoi figli provassero a imitare. Gentilezza, rispetto, laboriosità, lealtà, generosità, convinzione e la volontà di lottare per ogni singolo punto. Un modello di ruolo. Un’ispirazione per ogni generazione e una leggenda senza tempo. Ben fatto, Rafa”. Modello e ispirazione: questo ha rappresentato Rafa Nadal per Darren Cahill, l’allenatore di Jannik Sinner. Matteo Berrettini, invece, commenta il post di addio con un semplice quanto efficace “Leggenda”. Che forse, rimane la parola più appropriata per riassumere una carriera irripetibile.

“Per sempre un campione”: il saluto di Wimbledon, Roland Garros e del circuito Atp

Dritto nella storia, tra i più grandi di sempre: 14 Roland Garros conquistati (record assoluto della competizione, di cui l’ultimo vinto nel 2022), 4 Us Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open. 22 totali, secondo solo a Novak Djokovic. Primo al mondo nel Ranking Atp per tre decenni diversi. Soprannominato il “Re della Terra Rossa”, gli Slam più importanti del circuito hanno saluto così il tennista spagnolo.