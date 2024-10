Albert Gudmundsson non colpevole. Il calciatore della Fiorentina è stato assolto in primo grado dal tribunale distrettuale di Reykjavik. Cade, dunque, l’accusa di “cattiva condotta sessuale” denunciata da una donna nell’estate del 2023. Il verdetto è ora appellabile dalla presunta vittima entro l’8 novembre. L’inchiesta nei confronti di Gudmundsson era stata inizialmente archiviata. Poi il caso è stato riaperto in seguito al ricorso presentato dalla donna e ha portato alla sentenza di assoluzione per l’ex Genoa.

Il caso Gudmundsson

Si era sempre dichiarato innocente, il Tribuna gli ha dato ragione. Gudmundsson era tornato qualche settimana fa in patria per affrontare le accuse di molestie sessuali. Il calciatore era stato denunciato in seguito a quanto accaduto in un locale di Reykjavik nell’estate 2023, nel bel mezzo della sua esperienza con la maglia del Genoa (dal 2002 al 2024). Quest’estate il trasferimento a Firenze, con la Fiorentina che si era però cautelata: in caso di mancata assoluzione, la formula dell’obbligo di riscatto si sarebbe trasformata automaticamente in un semplice diritto.