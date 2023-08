La Federcalcio islandese ha sospeso in via cautelativa Albert Gudmundsson, dichiarando di aver ricevuto dalla polizia una segnalazione di denuncia per molestie sessuali nei confronti del giocatore, nuovo attaccante del Genoa. “Posso confermare che al nostro tavolo è arrivata una denuncia che riguarda un membro della nazionale”, ha confermato la presidentessa della Federazione Vanda Sigurgeirsdóttir. Secondo le regole dell’organo calcistico svedese, Gudmundsson non potrà essere convocato fino alla conclusione dell’inchiesta.

Cosa deciderà di fare il Genoa? Se ci saranno dei provvedimento nei confronti del giocatore non è ancora chiaro. Sulla questione la squadra rossoblu non ha per il momento rilasciato commenti, ma, secondo quanto riportato da Repubblica, ha già incontrato Gudmundsson, che nega qualsiasi accusa. L’islandese è stato acquistato dal club in questa sessione di calciomercato per rinforzare il riparto offensivo insieme all’italo-argentino Mateo Retegui. Alla prima giornata di Serie A, contro la Fiorentina, Gudmundsson è stato schierato da titolare dal tecnico Alberto Gilardino.