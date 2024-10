Scintille tra il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e Matteo Renzi, durante il Question Time a Palazzo Madama relativo alle polemiche sulla gestione di Ales, sotto la guida di Fabio Tagliaferri. Il leader di Iv ha chiesto se “questa nomina è stata fatta sulla base di una valutazione di merito o in nome dell’amichettismo, come io penso?”. Renzi ha quindi citato il discorso programmatico i Giuli in Commissione Cultura alla Camera, sottolineando di averci visto citazioni di “Monicelli e del Conte Mascetti”. “Che ci azzecca Hegel e la la rivoluzione dell’infosfera globale con un Ncc di Frosinone alla guida di un’azienda culturale?”.

“Prometto che farò del mio meglio per adeguare il mio eloquio alle capacità cognitive del senatore Renzi – ha replicato Giuli -. Ales ha sempre seguito per il reclutamento procedure di valutazione comparativa imparziali e trasparenti in conformità con la legge. Da quanto risulta a questo ministero le assunzioni sotto la presidenza Tagliaferri non hanno suscitato reclami o impugnative”. “Da parte nostra – ha aggiunto – si conferma la regolarità e il ruolo professionale di Tagliaferri, che vanta un’indiscussa esperienza manageriale”.

Renzi poi ha battibeccato col presidente Ignazio La Russa, quando in sede di replica ha detto rivolto a Giuli: “Mi dispiace averla vista tremare, come hanno visto da casa, anche perché non vi era alcun intento malevolo”. Immediata la replica di La Russa: “Io non ho visto questa cosa, la pregherei di esser corretto”. Parole a cui il leader dell’Italia viva ha risposto invitando il presidente del Senato a “fare l’arbitro, non il supporter. Si limiti a tifare Inter – ha concluso – Fratelli d’Italia la tifa in un’altra sede, anche lei stia al suo posto la ringrazio“. A quel punto La Russa ha invitato il Senato a “lasciar parlare Renzi”, a cui è stato chiesto di “non trasformare il question time in una occasione di polemica”.