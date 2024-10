La polizia e lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno di Israele, hanno annunciato di aver sventato un piano di 5 cittadini arabo-israeliani per compiere un attentato con un’autobomba al centro commerciale Azrieli di Tel Aviv, sotto l’egida dell’Isis.

I cinque – residenti di Taybeh, nel centro di Israele – sono stati arrestati dopo un’indagine segreta durata un mese e saranno formalmente accusati nei prossimi giorni. I leader della cellula sono stati identificati in Mahmoud Azam e Ibrahim Sheik Yousef, che hanno reclutato gli altri tre: Sajed Masarwa, Abdullah Baransi e Abdel Kareem Baransi.

La polizia e lo Shin Bet affermano che i cinque hanno studiato gli attacchi terroristici in Siria e discusso la quantità di esplosivi necessari per abbattere le iconiche torri Azrieli di Tel Aviv. Secondo gli inquirenti, Azam e Yousef erano in contatto con agenti stranieri dell’Isis e avevano pianificato di recarsi all’estero per incontrarli. Il piano è stato scoperto con l’aiuto di “operazioni di intelligence precise ed efficaci” ed è stato bloccato nelle sue fasi preliminari.