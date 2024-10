Il fiume Lambro esonda, il Seveso che supera la soglia d’allerta. Nuove piogge torrenziali si sono abbattute sulla Brianza e su Milano nel corso della notte e nelle prime ore del mattino provocando allagamenti e non poche preoccupazioni legate al livello dei due corsi d’acqua. Il Comune aveva diramato un’allerta arancione.

“Dalle 3 circa sta piovendo su Milano e su tutta la Brianza e le prealpi. Il Seveso a Milano è in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da nord. La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena. Il Lambro a Milano è in salita e ha già superato la quota dei 2 metri, con contributi a Milano e da nord”, ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli sui social.

Su Milano, informa l’assessore, dalle 3 sono caduti 35-40 millimetri d’acqua. Il Lambro – che alle 7.50 aveva raggiunto la soglia di allerta – ha iniziato ad allagare il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, evacuate in precedenza. MM e Protezione Civile pronti a intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke. Mentre poco dopo le 8 è stata attivata la vasca di laminazione del Seveso, che previene l’esondazione del fiume.

La pioggia sta causando disagi alla circolazione veicolare e al trasporto pubblico locale. Il tram 9 è deviato verso Porta Genova e salta le fermate da stazione Centrale a Porta Venezia a causa di uno scambio allagato in viale Vittorio Veneto. Per accedere alla stazione M3 Corvetto, è aperto l’ingresso in viale Lucania: gli altri due sono momentaneamente chiusi per allagamento. I treni – informa Atm, azienda del trasporto milanese – sono in servizio e funzionano regolarmente su tutta la linea.

Durante il corso della mattinata, le piogge dovrebbero andare a esaurirsi con un netto miglioramento delle condizioni meteo nella seconda parte della giornata. Da venerdì e per tutto il week end, secondo le previsioni, il sole dovrebbe tornare a splendere su buona parte della Lombardia con temperature massime attorno ai 20 gradi.