Duecentottanta chilogrammi di cocaina purissima sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria che hanno agito in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). In particolare, nel corso di un’attività di analisi operativa e di monitoraggio delle spedizioni commerciali in transito nell’area portuale, sono stati individuati alcuni container sospetti all’interno dei quali è stato scoperto il notevole quantitativo di sostanza stupefacente. Il sequestro, ottenuto a seguito dell’azione operativa congiunta realizzata dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia Dogane e dei Monopoli, è stato reso possibile anche grazie alle apparecchiature scanner in dotazione ad Adm e all’ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro.