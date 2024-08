“Non è diventato un movimento politico, il movimento non fa capo a me, ma ha un suo presidente che è un mio carissimo amico e camerata. Se questa associazione e movimento culturale si dovesse trasformare in un’associazione politica non vedo quale sia il problema. Non è un partito, è un’associazione che segue e promuove quello che io dico e le idee che ho scritto nel libro e che probabilmente mi seguirà nella mia carriera politica. So che c’è tanta gente che si sta iscrivendo a questa associazione, ben venga. D’altra parte quello che dico io è condiviso dalla Lega, quindi se c’è un’associazione che porta avanti quello che sto dicendo è un bene per me e lo è anche per tutta la Lega. Non vedo quale sia la dicotomia tra il sottoscritto e il partito che lo ha presentato per le elezioni europee, se vogliono mettere zizzania tra me e Salvini non ce la fanno“. Lo ha detto il generale ed eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, alla festa della Lega a Pontida.