Penultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi. Le chance di andare a medaglia cominciano a ridursi. La giornata comincia però con la tradizionale maratona: tocca agli uomini e l’Italia punta in particolare su Yemanberhan Crippa. Alle 14 puntano a salire sul podio anche le azzurre della ritmica nel concorso generale a squadre. In serata invece l’attenzione è tutta su Gianmarco Tamberi, in finale nel salto in alto con l’incognita sulle sue condizioni fisiche.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, sabato 10 agosto: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

Olimpiadi 2024, italiani in gara oggi sabato 10 agosto | Il programma completo

ore 8:00 – atletica maratona maschile: Yemanberhan Crippa, Eyob Faniel, Daniele Meucci

ore 9:00 – golf femminile individuale quarto giro: Alessandra Fanali

ore 9:30 – pentathlon moderno femminile individuale semifinali: Elena Micheli, Alice Sotero

ore 10:00 – tuffi maschile piattaforma 10 m semifinali: Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen

ore 14:00 – ginnastica ritmica conc. generale a squadre finale: Italia

ore 15:00 – tuffi maschile piattaforma 10 m finale: eventuali Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen

ore 17:30 – pentathlon moderno maschile individuale finale: eventuale Giorgio Malan, Matteo Cicinelli

ore 17:59 – ciclismo su pista maschile madison finale: Simone Consonni, Elia Viviani

ore 19:10 – atletica maschile salto in alto finale: Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile

ore 21:00 – atletica maschile staffetta 4×400 finale: Italia

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione viene presa di volta in volta dalla tv pubblica. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: propongono in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.