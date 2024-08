La doppietta è servita. Dopo una gara pazzesca, Elena Micheli e Alice Sotero si sono qualificate per la finale di Pentathlon moderno – alle Olimpiadi di Parigi – in programma per domani, domenica 11 agosto. Ai giardini dello Chateau de Versailles è festa azzurra: nella semifinale A di laser run (corsa più tiro a segno) le due atlete si qualificano rispettivamente al secondo e terzo posto. Al traguardo, le due si lasciano andare ad un lungo abbraccio stringendosi la mano. Inoltre oggi pomeriggio – sabato 10 agosto – dalle ore 17.30, è in programma la finale maschile: anche in questo caso ci saranno due italiani, trattasi di Matteo Cicinelli e Giorgio Malan.

Chi è Elena Micheli

La prima medaglia della sua carriera arriva ai mondiali di Budapest (2018), nella staffetta mista in coppia con Valerio Grasselli: per loro è secondo posto. Un anno più tardi, stessa location e risultato: la seconda medaglia d’argento le ha consentito di qualificarsi per i Giochi olimpici di Tokyo 2020. Nella sua prima Olimpiade si posiziona al quarto posto nella prova a squadre insieme a Irene Prampolini. Due anni dopo diventa campionessa del mondo nella prova individuale femminile ai campionati di Alessandria d’Egitto.

Chi è Alice Sotero

Alla terza Olimpiade della sua carriera, Alice Sotero è alla ricerca il primo podio. Ma non del primo successo: l’atleta di Asti ha conquistato un bronzo – nella prova a squadre del 2017 -, un argento e un oro mondiale.