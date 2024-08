Le Farfalle conquistano la medaglia di bronzo nella finale di gruppo all-around di ginnastica ritmica. La squadra azzurra – composta da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris – sale sul terzo gradino del podio: si tratta del secondo successo in questa disciplina dopo il bronzo di Sofia Raffaeli nell’all-around individuale.

Nel loro primo esercizio (5 cerchi) avevano ottenuto 36.100 punti per il terzo posto provvisorio. Nei 3 nastri+2 palle le Farfalle guadagnano 32.000 punti, chiudendo la finale con un 68.100 totale. Primo posto per la squadra cinese: argento per Israele.

Il ricorso respinto

Beffate nel finale. Il primo esercizio – quello con i 5 cerchi – aveva ricevuto l’approvazione del pubblico con una grande ovazione. Una prova che, però, non aveva convinto fino in fondo la giuria. All’uscita del punteggio (36.100) i fischi sono stati copiosi e la direttrice tecnica Emanuela Maccarani ha fatto subito ricorso che – pochi attimi dopo – è stato prontamente respinto dai giudici. La seconda prova, sulle note di “Estasi dell’Oro” di Ennio Morricone è stato impeccabile ma non è bastato per raggiungere almeno l’argento. Israele sorprende tutti e balza al secondo posto, superando così le Farfalle. Nonostante tutto, il bilancio nella ritmica – individuale e di gruppo – non può che far sorridere gli italiani.