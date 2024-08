Coppia nella vita e anche per la cerimonia di chiusura. Saranno Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo i due portabandiera della nazionale italiana nell’evento conclusivo delle Olimpiadi di Parigi del prossimo 11 agosto: il nuotatore e la schermitrice rappresenteranno il tricolore allo Stade de France.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Fiamingo???? (@rossellina91)

Olimpiadi 2024, il Medagliere | LIVE

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno

Una coppia medagliata: le Olimpiadi di Paltrinieri e Fiammingo

In questi Giochi Olimpici Rossella Fiamingo ha vinto la medaglia d’oro con il quartetto nella spada femminile. Gregorio Paltrinieri, invece, ha conquistato l’argento nei 1.500m e il bronzo negli 800m stile libero: sale a quota 5 il numero dei suoi successi alle Olimpiadi. Nessuno come lui nel nuoto italiano.

Paltrinieri dice addio al nuoto?

“Ho fatto veramente fatica a nuotare a favore di corrente. Poi controcorrente riuscivo a dire la mia, me la potevo giocare se fosse stata tutta così ma a favore ero completamente perso“. Queste le parole di Gregorio Paltrinieri al termine della 10km nelle acque della Senna. L’ultima gara della sua carriera? Il nuotatore ha affermato: “A quest’età bisogna pensare anno per anno. Ora Los Angeles è lontana, ma se l’obiettivo è quello lo farei volentieri. Le Olimpiadi sono qualcosa di diverso, bellissimo, e mi sono divertito tantissimo ancora oggi. Se fosse per una buona causa, continuerei. Non escludo niente: mi piace gareggiare e competere, se il fisico e la testa ci riescono lo vorrò fare. Ma in questo momento ho bisogno di staccare“.