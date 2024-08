Non è arrivato l’oro tanto atteso, ma comunque un fantastico podio olimpico: Sofia Raffaeli è medaglia di bronzo nella finale del concorso generale individuale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi. La ventenne campionessa azzurra di Chiaravalle ha eguagliato il punteggio totale di 139.100 ottenuto in qualificazione. Il suo 136.300 complessivo non è bastato per lottare per la vittoria. Fatali soprattutto un errore nell’esercizio alla palla e un’altra défaillance al nastro.

Raffaeli è rimasta però incantevole ed elegante come nessun’altra: una classe che le ha permesso di recuperare appunto la terza posizione, dietro solamene alla 17enne tedesca Varfolomeev e alla bulgara Kaleyn. Raffaeli ha comunque fatto la storia: ha conquistato il primo podio olimpico per l’Italia in una gara individuale di ginnastica ritmica. Il suo bronzo è la 32esima medaglia azzurra a Parigi 2024.

Nel primo esercizio con il cerchio Raffaeli fa registrare un 35.700, stesso punteggio della qualificazione, che però le vale il quarto posto provvisorio in classifica generale. Con la palla l’azzurra commette un errore evidente e ottiene 32.900, perdendo altri punti rispetto alle atlete in vetta alla classifica: Varfolomeev, Kaleyn e la tedesca Kolosov. Nel terzo esercizio alle clavette ottima prova di Raffaeli, che con 35.900 (dopo il ricorso) passa al terzo posto. Nel quarto esercizio con il nastro arriva un altro errore per l’azzurra, che ottiene un 32.250. L’azzurra ha totalizzato complessivamente 136.300 punti, piazzandosi terza alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev, oro con 142.850 punti, e alla bulgara Boryana Kaleyn, argento con 140.600 punti. L’altra azzurra in gara, Milena Baldassarri, si è classificata ottava con 129.700 punti.

