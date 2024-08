Clamorosa protesta del Settebello prima della finale del 5°-6° posto del torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri, che si sono visti respingere il ricorso al Tas contro le decisioni arbitrali di Italia-Ungheria, durante l’esecuzione dell’inno nazionale hanno voltato le spalle agli arbitri in segno di protesta dopo quanto accaduto. Non solo: gli azzurri hanno giocato volutamente per quattro minuti in inferiorità numerica, con un giocatore che si è disinteressato sistematicamente dell’azione, rinunciando anche ad attaccare. Durante quei minuti la Spagna si è portata avanti 3-0. Una protesta simbolica di quattro minuti, gli stessi che hanno costretto l’Italia della pallanuoto maschile a giocare con l’uomo in meno per la contestata espulsione di Condemi durante la partita con l’Ungheria, valida per i quarti di Parigi 2024, che ha scatenato la lunga coda di polemiche e ricorsi.

