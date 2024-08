Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone non lontano dall’isola di Kyushu, nella prefettura di Miyazaki. La scossa è avvenuta alle 9.43 italiane, le 16.43 locali, a una profondità di circa 30 chilometri. Lo riporta il Centro Sismologico Euro Mediterraneo (Emsc). Per le coste del Sud è scattata l’allerta tsunami. In particolare l’allarme è per le prefetture di Ehime, di Kochi, di Oita (lungo la costa del Canale di Bungo), di Miyazaki, per la parte orientale della prefettura di Kagoshima e per le regioni di Tanegashima e Yakushima.

“Gli tsunami colpiranno ripetutamente. Si prega di non entrare in mare o avvicinarsi alla costa fino a quando l’allarme non sarà revocato”, ha dichiarato l’Agenzia meteorologica giapponese su X. Secondo l’emittente Nhk sono previste onde fino a un metro in alcune zone costiere delle isole Kyushu e Shikoku.

Al momento non sono stati segnalati danni. Il governo ha comunque reso noto di aver istituito una task force speciale.

Situato sopra quattro grandi placche tettoniche lungo il bordo occidentale dell’’anello di fuoco’ del Pacifico, il Giappone è uno dei Paesi più attivi dal punto di vista tettonico. L’arcipelago, che ospita circa 125 milioni di persone, subisce circa 1.500 scosse all’anno, cioè circa il 18% dei terremoti del mondo.