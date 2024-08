Undici anni e undici mesi. I dodici saranno raggiunti solo il prossimo 11 agosto, quando si chiuderanno le Olimpiadi. La cinese Zheng Haohao sarà la più giovane atleta in assoluto in gara a Parigi (la più precoce mai schierata dalla Cina). Un’età notevole, ma non abbastanza per segnare un record assoluto. Quello appartiene al greco Dimitrios Loundras, che, a 10 anni e 218 giorni, partecipò nella ginnastica artistica maschile ai Giochi del 1896 di Atene, conquistando anche il bronzo nelle parallele a squadre. Zheng Haohao gareggerà nello skateboard Park, lo sport più giovane all’interno dell’universo olimpico. Parigi sarà appena la sua seconda presenza, dopo l’esordio assoluto arrivato tre anni fa a Tokyo.

Lo skateboard è un’infornata di teenager e di atleti giovanissimi. Basti ricordare il bronzo di Sky Brown in Giappone, la più giovane britannica a fregiarsi di una medaglia olimpica. E proprio la Brown sarà una delle grandi rivali di questo prodigio cinese che arriva per la precisione da Huizhou, città della provincia del Guangdong, a un paio d’ore di autobus da Hong Kong. È qui che Zheng Haohao è nata, l’11 agosto 2012, il giorno prima della fine delle Olimpiadi di Londra. Quasi un segno del destino.

Haohao concorre nel Park, una delle due specialità olimpiche dello skateboard (l’altra è lo Street), e attualmente ricopre la posizione n. 20 del ranking internazionale. A Parigi si è qualificata grazie ai piazzamenti nelle gare di Budapest e Shanghai. Il punto massimo di una parabola iniziata appena quattro anni fa, quando di anni se ne aveva solo sette. Un passatempo come altri inizialmente, ma poi quella tavola si è trasformata in una passione irrefrenabile. Nel 2021 viene reclutata ad appena 9 anni per la rappresentativa provinciale, con la quale gareggia e ottiene un ottimo quattordicesimo posto ai campionati nazionali. L’anno dopo invece, nel 2022, diventa campionessa regionale del Guangdong. Per tanti è una predestinata, che ambisce a conquistare l’oro olimpico già in questa edizione parigina, ma non solo. Il suo sguardo punta a Los Angeles 2028, quando avrà “ben” 16 anni. In attesa di quello che molti ritengono un traguardo quasi inevitabile – ovvero una medaglia olimpica – Haohao ha finito in Cina le scuole elementari appena due settimane fa. “Quando vado sulla tavola – ha spiegato tempo fa – sento che mi sto davvero divertendo. Vorrei spaccare il mondo”.

C’è insomma aria di storia attorno allo skateboard e a Haohao. Se dovesse conquistare una medaglia infatti sarebbe la più giovane donna nella storia olimpica, battendo l’attuale record che resiste dall’edizione di Berlino 1936, quando la nuotatrice danese Inge Sorensen si mise al collo il bronzo nei 200 metri rana a 12 anni e 24 giorni. L’attesa cresce. L’appuntamento è per martedì 6 agosto.