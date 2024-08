C’è un video diventato virale in Rete: ritrae un atleta che dorme in strada, fuori dal Villaggio Olimpico, con la divisa ufficiale dell’Italia. Di chi si tratta? La somiglianza è netta: Thomas Ceccon, nuotatore e medaglia d’oro che aveva denunciato la situazione di disagio che si vive all’interno del Villaggio, dove non si riesce a riposare per via della mancanza di aria condizionata.

“Si mangia male ed è troppo caldo” – Il video surreale, fatto da un atleta straniero, mostra un giovane atleta azzurro sdraiato su un prato con tanto di divisa e borsone della delegazione azzurra. Dopo l’eliminazione dalla finale dei 200 metri dorso – nella quale si era classificato con il nono tempo – Ceccon aveva dichiarato che all’interno del Villaggio “si mangia male, fa caldo e non c’è l’aria condizionata. Molti atleti si spostano e se ne vanno“. Dopo l’oro, Ceccon ha deluso gli italiani nella 4×100 mista, nella quale gareggiava con Giacomo Carini, Alessandro Miressi e Nicolò Martinenghi, anche lui medaglia d’oro come Ceccon. Possibile che la fatica vista in vasca sia anche dovuta alla fatica fisica che stanno facendo i nostri atleti proprio per via della mancanza del sonno e del gran caldo?

Ceccon non è l’unico insoddisfatto – Quello che sembra sempre più verosimile è che la situazione del Villaggio Olimpico di Parigi ha raggiunto un livello estremo di scomodità. Certamente, il riposo e il buon cibo hanno grande peso per far riprendere gli atleti dalle fatiche delle gare. “La concentrazione conta ma concedendosi qualche distrazione per riposare il fisico, soprattutto quando si vivono Europei o Mondiali con tante gare a poca distanza”, aveva aggiunto Ceccon. E in queste Olimpiadi, evidentemente, questo fattore sta venendo a mancare. Basti pensare che la Francia, il paese ospite dei Giochi 2024, ha trasferito altrove i propri atleti.

Ceccon non è l’unico ad aver sollevato il problema. Altre voci azzurre e quella del campione di tennis spagnolo Carlos Alcaraz si sono unite a quella della medaglia d’oro italiana. Gregorio Paltrinieri ci è andato giù pesante: “Ho fatto quattro Olimpiadi, sicuramente è la peggiore come organizzazione“. E ha aggiunto: “siamo lontani dal Villaggio, penso di non riuscire ad addormentarmi mai prima delle 2 del mattino per via del caldo perché in camera non c’è l’aria condizionata, non ha senso. Non si possono trattare così gli atleti, alla fine siamo noi i protagonisti e non siamo tutelati”.