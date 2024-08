Dopo oltre una settimana e a polemiche ormai esaurite, il Vaticano interviene duramente contro la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. In una nota si legge che la Santa Sede deplora “l’offesa fatta a tanti cristiani e credenti di altre religioni”. Il riferimento principale è quasi certamente al tableau intitolato “festività” con ballerine, drag queen e la deejay Barbara Butch. In molti hanno interpretato quella rappresentazione come ispirata all’”Ultima cena” di Leonardo da Vinci. Una ricostruzione smentita dallo stesso regista della cerimonia, Thomas Jolly, che ha spiegato come quella scena fosse una semplice evocazione di “un banchetto degli dei”. Il suo intervento aveva almeno in parte placato le polemiche. Ma ora a intervenire è direttamente il Vaticano.

La Santa Sede “è rimasta rattristata da alcune scene della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi e non può che unirsi alle voci che si sono levate negli ultimi giorni che deplorano l’offesa fatta a tanti cristiani e credenti di altre religioni. In un evento prestigioso dove il mondo intero si riunisce attorno a valori comuni non si dovrebbero trovare allusioni che ridicolizzino le convinzioni religiose di molti persone”. Per il Vaticano “la libertà di espressione, che, ovviamente, non viene messa in discussione, trova il suo limite nel rispetto per gli altri”. Una nota durissima, che segue appunto alle polemiche animate dall’estrema destra e alla condanna dei vescovi francesi per quella che, hanno sostenuto, sarebbe stata una scelta “blasfema”.

Fin dai primi minuti dopo la cerimonia d’apertura, infatti, è stata fatta l’associazione tra la scena con la la deejay Barbara Butch e l’iconica rappresentazione dell’ultima cena di Gesù con gli apostoli. Fin dai primi istanti, su X sono iniziate a circolare i fotomontaggi che sostenevano la tesi di una stretta ispirazione con il quadro religioso. “Non era l’Ultima Cena la mia ispirazione”, ha invece detto il regista Jolly a BFMTV. “Credo fosse abbastanza chiaro che si trattava di Dioniso che arriva a tavola, è il dio della Festa, del vino e padre di Sequana, la dea legata al fiume. L’idea era una grande festa pagana, legata agli dei dell’Olimpo…Olimpo, Olimpo, spirito olimpico…”. La sua spiegazione però non è bastata al Vaticano.

