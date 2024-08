Antony Ammirati ha fallito anche la terza prova di salto con l’asta a 5.70 metri e lo ha fatto nella maniera più sfortunata e imbarazzante possibile: è stato tradito dal suo pene che, al momento di varcare l’asticella in volo, ha toccato la sbarra e l’ha fatta cadere. I Giochi di Parigi non sono i primi in cui capita una cosa del genere, nel 2016 il giapponese Ogita fu il protagonista di un episodio molto simile.

Un’imbarazzante eliminazione – L’incidente di Anthony Ammirati è divenuto virale alle Olimpiadi di Parigi: le immagini del suo salto e dell’imbarazzante caduta dell’asta, hanno fatto in poco tempo il giro del mondo. Allo sfortunato atleta francese non è rimasto che abbandonare la pedana, profondamente deluso per quanto gli era capitato. La finale, per Ammirati, sembrava un traguardo assolutamente raggiungibile, almeno fino a quando i suoi genitali non hanno vanificato tutti gli sforzi del ragazzo, facendo anche dissolvere la possibilità di salire sul podio. Il 21enne torna a casa senza medaglie, accompagnato solamente dai comenti licenziosi e dalle battute degli spettatori.

Rio 2016 – Se è vero che mal comune è mezzo gaudio, il giovane atleta – che cercava la vittoria in casa dopo essere arrivato secondo ai Giochi del Mediterraneo del 2022 e primo ai campionati mondiale di atletica under 20 nello stesso anno – troverà un po’di consolazione ripensando alle Olimpiadi di Rio. Nel 2016, infatti, l’atleta giapponese Hiroki Ogita era stato escluso dalle selezioni per lo stesso motivo: nel salto, aveva fatto cadere l’asta con la gamba, ma soprattutto con il membro. “Sono molto deluso – ha ammesso Ammirati -. Mi sentivo bene nonostante un infortunio muscolare capitatomi a pochi giorni di distanza dalle Olimpiadi mi ha impedito di completare la preparazione. Peccato, ho dato tutto”.