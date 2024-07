Caos nelle stazioni dei treni francesi dopo la serie di attacchi e incendi dolosi alla rete, che hanno colpito il Paese a poche ore dal via alle Olimpiadi. Nel video, la stazione di Parigi Montparnasse. Centinaia di persone sono in attesa di capire cosa fare, mentre sugli schermi compaiono le scritte delle corse cancellate o in ritardo.