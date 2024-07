Slitta la partenza di Jannik Sinner verso Parigi. Il tennista italiano, numero 1 al mondo, ha la febbre e non partirà oggi – martedì 23 luglio – per la capitale francese, direzione Giochi Olimpici, come era previsto dai suoi piani di preparazione. Attualmente, è probabile che la sua partenza possa essere posticipata a giovedì (25 luglio), stesso giorno in cui verrà sorteggiato il tabellone del torneo di tennis, alle ore 11. L’influenza, dunque, posticipa l’inizio della sua avventura nel villaggio Olimpico.

Sinner alle Olimpiadi

L’Italia del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha la ghiotta occasione di tornare nel medagliere cento anni dopo Uberto de Morpurgo. Tra i presenti nella 33esima edizione, ci saranno tre teste di serie tra cui proprio Jannik Sinner. Non solo torneo singolo. L’altoatesino, infatti, formerà anche la seconda coppia del doppio insieme a Lorenzo Musetti. Reduce dalla sconfitta nei quarti di finale a Wimbledon contro Daniil Medvedev, Sinner aveva rinunciato al torneo Atp 250 di Bastad per poter preparare al meglio le Olimpiadi. Una tabella di marcia bloccata bruscamente a causa dell’influenza. Le prime partite del torneo olimpico di tennis verranno disputato sabato, 27 luglio.