Jannik Sinner non giocherà il torneo sulla terra battuta di Bastad. Troppo fresca la delusione per la sconfitta a Wimbledon contro Daniil Medvedev, troppi i postumi fisici del virus che lo ha debilitato e ha condizionato la sua prestazione. “Mi spiace dover annunciare che devo rinunciare a partecipare al torneo di Bastad la prossima settimana per un problema di affaticamento“, ha annunciato lo stesso Sinner sui suoi canali social: “Non è una decisione facile perché mi sarebbe piaciuto giocare, ma il mio team ed i medici mi hanno consigliato che sarebbe stato meglio prendermi del tempo per riposare e recuperare“.

Il numero 1 al mondo, assecondando il consiglio dei medici, preferisce fermarsi. Non giocare il torneo che aveva scelto per ottimizzare la sua preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, che iniziano a fine mese. Cambio di programma dunque per Sinner, che si concentrerà solamente sugli allenamenti nella sua Montecarlo. Difficile capire quali ricadute potrà avere questa decisione sulla partecipazione di Sinner ai Giochi. L’azzurro ha dichiarato che è uno dei suoi grandi obiettivi stagionali, ma la sua tenuta fisica a questo punto resta una piccola incognita: a Parigi tra luglio e agosto è atteso molto caldo.