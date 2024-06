L’Italia Team di Tennis avrà una nuova coppia nel doppio: Jannik Sinner sarà il compagno di Lorenzo Musetti alle Olimpiadi di Parigi. La squadra italiana avrà dunque 4 azzurri nel tabellone del singolare maschile, 3 azzurre nel singolare femminile, 2 coppie nel doppio maschile e 2 coppie nel doppio femminile: questa la composizione ufficiale in vista dei Giochi. Il doppio Sinner-Musetti è la risposta azzurra alla coppia dei sogni schierata dalla Spagna: Carlos Alcaraz e Rafael Nadal giocheranno infatti insieme a Parigi 2024 per tentare di conquistare un altro oro. Il campione e il suo erede insieme per salire sul gradino più alto del podio. L’Italia però risponde schierando i suoi due talenti più scintillanti: il numero 1 al mondo insieme al suo amico/rivale. Scintille assicurate.

Olimpiadi 2024, Sinner-Musetti e non solo

Iscrizione effettuata: definita la squadra degli azzurri che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Parigi. Dall’ultima edizione del Roland Garros arrivano due conferme: si tratta della coppie Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori. Entrambe sconfitte nella finale del Grande Slam, ora l’obiettivo è cercare di trionfare o quantomeno, replicare quanto fatto di buono sul Philippe-Chatrier. Bolelli torna a vivere il sogno olimpico per merito del compagno Vavassori, qualificato nella giornata di ieri – giovedì 13 giugno – grazie al suo piazzamento nella Top 10 di doppio. Sara Errani, invece, torna a Parigi per la competizione dei cinque cerchi grazie al ranking combinato con Jasmine Paolini.

La novità di giornata, però, è un’altra: il numero 1 del Ranking Atp gareggerà sulla terra rossa delle Olimpiadi anche nel doppio, in coppia con Lorenzo Musetti. Chiudono i “casting” della squadra di tennis, la coppia Cocciaretto/Bronzetti per il doppio femminile.

Tennis, ecco il Team Italia per le Olimpiadi 2024

Singolare maschile: Sinner, Musetti, Arnaldi, Darderi

Singolare femminile: Paolini, Cocciaretto, Bronzetti

Doppio maschile: Vavassori/Bolelli, Sinner/Musetti

Doppio femminile: Paolini/Errani, Cocciaretto/Bronzetti

Doppio misto: da definire