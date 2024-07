Lo sloveno Tadej Pogacar, fresco trionfatore del Tour de France e vincitore del Giro d’Italia, non prenderà parte ai Giochi di Parigi 2024. “È stanco”, ha fatto sapere il comitato olimpico sloveno in una nota. “Sfortunatamente,non sarà tra loro. Sarà sostituito dal collega della nazionale Domen Novak. Auguriamo a Domen tutto il meglio e il successo. Ancora una volta, Tadej, congratulazioni per la vittoria del Tour de France”, si legge nel post.

Pogacar, che alle Olimpiadi conquistò una medaglia di bronzo nella gara in linea ai Giochi di Tokyo, punta al titolo mondiale che verrà assegnato a Zurigo a settembre. “Ha annullato la sua partecipazione perché troppo stanco”, dopo le fatiche del Tour de France, ha sottolineato il Comitato olimpico. All’indomani della vittoria nella Grande Boucle il suo manager Alex Carera aveva fatto intendere che Pogacar avrebbe preferito rinunciare ai Giochi e prendersi un periodo di riposo per preparare al meglio il Mondiale dove punta al titolo iridato.

Tuttavia si fanno strada indiscrezioni riguardo un’altra ragione che avrebbe spinto il campione a saltare l’appuntamento con Parigi 2024. Alle Olimpiadi, infatti, non ci sarà anche la sua fidanzata, Urska Zigart, esclusa dalla federazione slovena nonostante abbia vinto i campionati nazionali in linea e a cronometro. Da questo dipenderebbe in realtà il forfait di Pogacar, che aveva già attaccato i vertici del ciclismo sloveno durante la Gran Boucle: “Non ci sono parole, ha vinto due titoli nazionali, è la miglior slovena nelle corse a tappe e non l’hanno chiamata. Sta così bene con la maglia della nazionale. Sempre orgoglioso di te”, aveva scritto su Instagram.