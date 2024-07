Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti. L’Italia del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha la ghiotta occasione di tornare nel medagliere cento anni dopo Uberto de Morpurgo (bronzo nel 1924, sempre a Parigi). In un anno da record per la racchetta azzurra, la medaglia è una possibilità concreta.

Il torneo olimpico comincia il 27 luglio e si concluderà la domenica successiva, il 4 agosto: i tabelloni maschile e femminile hanno ciascuno 64 partecipanti, con 16 teste di serie. Sinner sarà ovviamente numero uno, mentre Musetti è 14esimo. Paolini sarà quarta nel seed femminile: dopo l’exploit del Roland Garros e la finale anche a Wimbledon, potrà provare chiudere il cerchio proprio nel tempio del tennis parigino.

Il tabellone alle Olimpiadi: i criteri

Il sorteggio del tabellone è previsto per giovedì 25 luglio, alle ore 11. Va ricordato che i migliori sedici in gara, le teste di serie, non potranno sfidarsi nei primi due turni. Ma ci sono anche altri criteri validi solo per le Olimpiadi: i connazionali teste di serie non si incontreranno prima delle semifinali (un esempio è proprio quello di Sinner e Musetti). La stessa regola è valida anche per i membri della stessa nazione ma fuori dai top 16: si potranno incrociare solo dal terzo turno.

Le teste di serie nel singolare maschile

I migliori 16 al via di Parigi 2024 sono: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Hubert Hurkacz, Casper Ruud, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, Tommy Paul, Ugo Humbert, Holger Rune, Lorenzo Musetti, Sebastián Báez, Felix Auger-Aliassime.

Il numero uno e il numero due, come in ogni torneo ATP, potranno sfidarsi solo in finale. Mentre uno tra Carlos Alcaraz (terzo) e Alexander Zverev (quarto) potrebbe contendersi con Sinner un posto per la finale. E lo spagnolo, campione al Roland Garros e a Wimbledon, è il favorito numero uno per la medaglia più prestigiosa.

Le teste di serie nel singolare femminile

Le migliori 16 al via di Parigi 2024 sono: Iga Swiatek, Cori Gauff, Elena Rybakina, Jasmine Paolini, Jessica Pegula, Qinwen Zheng, Maria Sakkari, Danielle Collins, Barbora Krejcikova, Jelena Ostapenko, Emma Navarro, Marketa Vondrousova, Marta Kostyuk, Donna Vekic, Beatriz Haddad-Maia, Diane Shnaider.

La super favorita è chiaramente la tennista polacca Swiatek, che ha dominato l’ultimo Roland Garros, dove ha battuto in finale proprio la Paolini. E potrebbe anche esserci un rematch tra le due, ma solo dalla semifinale in poi.

Gli altri tennisti italiani a Parigi 2024

Oltre alle teste di serie Sinner, Paolini e Musetti, l’Italia schiera altri tennisti per sperare in una medaglia. Nel tabellone del singolare maschile ci sono Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Nel tabellone femminile presenti Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Sara Errani. Attenzione anche alle chance in doppio: proprio Errani e Paolini sono una coppia rodata, mentre il doppio maschile italiano può schierare, oltre ad Andrea Vavassori e Simone Bolelli, anche la coppia Sinner-Musetti. Nel doppio misto spazio a Vavassori ed Errani.