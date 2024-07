“L’abolizione dell’abuso d’ufficio? Per onestà va detto che il primo governo che lo ha modificato è stato un governo di sinistra, con Romano Prodi, che ha abbassato la pena per impedire le intercettazioni. Oggi il Pd è all’opposizione. Poi è stato rimaneggiato due volte fino ad arrivare alla quasi impossibilità della contestazione del reato di abuso d’ufficio. Si tratta di un messaggio devastante, i cittadini non si fideranno più delle istituzioni”. Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, intervistato lunedì scorso dalla vicedirettrice de il Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, al Festival del Giornalismo d’inchiesta di Massa Lubrense.