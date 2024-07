Fuoriprogramma nell’Aula del Senato durante l’intervento di Matteo Renzi sul decreto liste d’attesa. Il leader di Italia Viva è stato interrotto dal brusio, probabilmente proveniente dagli scranni di Forza Italia. Alla richiesta di far silenzio, rivolta all’assemblea dalla presidente di turno Anna Rossomando, l’ex premier ha reagito accusando Lotito della confusione: “Grazie presidente, ma cercare di portare alla buona educazione il senatore Lotito è un’operazione alla quale neanche la presidenza del Senato potrà mai arrivare. Ma apprezzo il suo tentativo”. A fare confusione, però, come la stessa Rossomando gli ha fatto notare, non era Lotito ma un altro collega. Dopo le repliche dei parlamentari del centrodestra (non intercettate dai microfoni), Renzi ha comunque ribadito: “Lotito e quello sopra…è la dimostrazione in una foto di quello che sta facendo la maggioranza cioè usare il tema della sanità per prendere un voto senza affrontare i problemi reali”.