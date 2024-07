Gioco di squadra tra Matteo Renzi ed Elly Schlein alla Partita del Cuore all’Aquila. Il leader di Italia Viva ha lanciato un buon assist alla segretaria Pd che ha colto (letteralmente) la palla al balzo per dirigersi verso la porta e tirare in rete. Sfortunatamente poco dopo l’arbitro ha segnalato il fuorigioco. La clip è finita nell'”album dei ricordi” dell’ex premier che ha fatto un post sui social per ricordare la serata.