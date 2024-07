Sono partite in 24, ne sono rimaste 2. Spagna e Inghilterra si contenderanno all’Olympiastadion di Berlino il titolo di campione europeo. Domenica 14 giugno (alle ore 21) le due nazionali si giocano tutto: la Roja per tornare sul punto più alto, i Tre Leoni per ritentare quello che gli è sfuggito solamente tre anni fa. La squadra del ct De La Fuente arriva da un ottimo periodo: un torneo dominato sin dalla prima giornata (per gioco e risultati) e senza mai perdere una partita. Dall’altra parte, la rosa del ct Southgate ci arriva dopo essere stato sommerso dalle critiche per qualche scelta sbagliata di troppo, ma la vittoria negli ultimi minuti contro l’Olanda è stata sicuramente una grande iniezione di fiducia in vista dell’ultima e decisiva partita.

Euro 2024, data e orario della finale

Spagna-Inghilterra | Berlino, domenica 14 giugno, ore 21

Dove vedere le partite degli Europei in tv (Sky, Now e Rai)

Gli Europei in Germania sono visibili sui canali Sky e in streaming su NowTV e Sky Go: per gli abbonati vengono trasmessi tutti i 51 match. Sulla Rai (in chiaro) vengono trasmesse tutte le partite dai quarti di finale in poi. Quindi le gare da qui fino all’atto conclusivo del torneo sono visibili in chiaro anche sulla tv pubblica (Rai 1 e Rai 2) e in streaming su RaiPlay (oltre che la copertura radiofonica integrale tramite Radio Rai).

Spagna-Inghilterra, la finale in chiaro sulla Rai

Domenica 14 luglio, Spagna–Inghilterra, ore 21.00 – Rai 1