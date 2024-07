Muovere la mano in direzioni casuali e con disinvoltura mentre pronunci la parola “E facciamo calcio”. Dopo la parola “aura” (diventato virale durante Euro 2024), negli ultimi giorni sta spopolando sui social l’ennesimo meme che vede Lele Adani – ex calciatore e attuale opinionista Rai – come protagonista. Diventato virale nel bel mezzo di una stazione di servizio tedesca per parlare dell’azione di Calafiori che ha portato al gol Zaccagni contro la Croazia, ora è il marchio di fabbrica di Adani e di milioni di ragazzini. Bizzarro e per certi versi ridicolo meme con il quale Adani è riuscito, ancora una volta, nel suo intento: far parlare di sé più di quanto non se ne faccia già. E non per meriti prettamente sportivi. Basti pensare che la sua “ascesa” pop è iniziata con la famosa diatriba con Massimiliano Allegri in diretta tv sul concetto di “bel gioco” per poi diventare vero e proprio guru del calcio con la celebre trasmissione su Twitch “Bobo TV”. Ora Adani si dedica al mondo della televisione, a modo suo. E “facendo calcio”.

E FACCIAMO CALCIO ????????????????????

⚽️???? pic.twitter.com/NYEfUh3G59 — Filip Krocstic (@il_kilip) June 25, 2024

Il primo “a fare calcio” è stato Maradona: ecco dove nasce il meme

Ma da dove nasce questo movimento libero della mano? Che Maradona sia stata un’ispirazione per Adani (e per moltissimi amanti del calcio) non è una sorpresa. Il primo “a fare calcio” e dargli l’idea del nuovo meme è stato proprio il campione argentino che durante un discorso (di un vecchio video presumibilmente pre-partita) invita i suoi compagni a muovere la palla velocemente e con scambi nello stretto e a ritmi più elevati: da lì, il gesto del braccio e della mano che varia in pochissimi secondi. Nell’uso odierno, “fare calcio” significa osannare una partita, un gol o una bella azione di una squadra o di un giocatore. E come ogni trend che si rispetti, ora non si fa altro che parlare di quello. Abusandone anche più del dovuto, come insegnano i social. Un gesto che trasmette aura, diremmo ai giorni nostri. Destinato a durare (si spera) ancora solo per qualche mese. Anche se Adani sembrerebbe non stancarsi di questo suo nuovo modo di diventare virale.

Hanno scoperto da dove è nato il “Facciamo Calcio” di Adani pic.twitter.com/xMuLkKHUDJ — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) July 8, 2024