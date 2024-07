La prima volta non si scorda mai. Lorenzo Musetti sta vivendo un momento magico: primo quarto di finale in un torneo del Grande Slam e riuscire a farlo a Wimbledon ha tutto un altro sapore. Dopo aver sconfitto il tennista francese Giovanni Mpetshi Perricard in quattro set negli ottavi di finale della competizione, il cammino di Musetti continuerà oggi, mercoledì 10 luglio. Il numero 25 al mondo (Ranking Atp) affronterà Taylor Fritz (numero 12 nel Ranking Atp) che ha sconfitto Alexander Zverev in cinque set (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 6-3).

BRAVO LORENZO ???????? Lorenzo Musetti secures a place in a maiden Grand Slam quarter-final by overcoming Lucky Loser Giovanni Mpetshi Perricard 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 ????#Wimbledon pic.twitter.com/EDLWt7bd7V — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024



Musetti, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Constant Lestienne 4-6; 7-6; 6-2; 6-2

2° turno: Luciano Darderi 6-4; 4-6; 6-7; 6-4; 6-4

3° turno: Francisco Comesaña 6-2; 6-7; 7-6; 6-3

Ottavi di finale: Giovanni Mpetshi Perricard 4-6; 6-3; 6-3; 6-2

Fritz, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Christopher O’Connell 6-1; 6-2; 6-4

2° turno: Arthur Rinderknech 6-3; 6-4; 3-6; 6-3

3° turno: Alejandro Tabilo 7-6; 6-3; 7-5

Ottavi di finale: Alexander Zverev 4-6; 6-7; 6-4; 7-6; 6-3



Musetti-Fritz, quando giocano: orario

Il match tra Musetti e Fritz si giocherà oggi, mercoledì 10 luglio. Svelato l’order to play: il tennista italiano scenderà in campo sul N.1 Court e sarà il secondo match della sessione pomeridiana (che comincia alle ore 14 italiane), preceduto dal quarto di finale del singolare femminile tra Jelena Ostapenko e Barbora Krejcikova.

Musetti a Wimbledon, dove vederlo in tv e streaming

La 137esima edizione di Wimbledon, in programma dal primo al 14 luglio, viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. Sky Sport Wimbledon ha sei canali dedicati (dal 252 al 257 del telecomando) con tutti gli altri campi.