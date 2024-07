Sul prato verde di Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, dopo aver battuto in scioltezza nel terzo turno Miomir Kecmanovic (nella gara che ha seguito il derby con Matteo Berrettini). Il numero 1 al mondo agli ottavi di finale sfiderà lo statunitense Ben Shelton (numero 14 al mondo), reduce dalla vittoria contro Denis Shapovalov per 6-7(4) 6-2 6-4 4-6 6-2.

Sinner-Shelton: quando si gioca e dove vedere la partita in tv

La sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton avrà luogo sul campo centrale di Wimbledon domenica 7 luglio. Il campo, il principale della struttura inglese, dispone del tetto in caso di eventuale pioggia. Si tratta della seconda partita nel programma della giornata, dopo quella dell’italiana Jasmine Paolini contro la statunitense Madison Keys. La partita, quindi, sicuramente non comincerà prima delle 15:30. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky, precisamente nei canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, oltre che ai servizi di streaming offerti dalle app SkyGo e NOW, riservate agli abbonati.

Sinner-Shelton: i precedenti

Sinner e Shelton in carriera si sono affrontati già in tre precedenti, che vedono l’italiano in vantaggio per 2-1 negli scontri diretti. In particolare, Sinner ha battuto lo statunitense agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells di quest’anno e al primo turno del torneo di Vienna del 2023. A Shelton, invece, la vittoria al primo incontro, agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai nel 2023.