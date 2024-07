Disagi in tutta Italia per lo sciopero dei treni iniziato alle 21:00 di ieri, sabato 6 luglio, e che si protrarrà fino allo stesso orario di oggi. Cancellazioni, ritardi superiori all’ora, mentre i treni garantiti sono andati tutti esauriti. Il caos che riguarda soprattutto i turisti stranieri, ignari dello sciopero e in difficoltà nel trovare soluzioni alternative.

Qualche coda si è registrata a Roma Termini, dove i collegamenti con l’aeroporto di Fiumicino sono comunque garantiti e la situazione monitorata dagli agenti della Polfer. Maggiori disagi a Napoli, soprattutto per quanto riguarda la ferrovia Circumvesuviana, frequentata regolarmente ogni domenica dai turisti intenti a raggiungere Pompei. Lo sciopero ulteriore, indetto dal sindacato Orsa, sta rendendo la situazione ancora più difficile da contenere. Dal canto loro, il gruppo Fs aveva preannunciato il caos, come dichiarato nel comunicato precedente allo sciopero: “Lo sciopero nazionale potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero“.

Lunghe code anche alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, dove una fila di persone si snoda per quasi tutto l’atrio antistante l’accesso ai binari. Le persone in fila vogliono avere notizie e riprogrammare il viaggio allo sportello dedicato. Moltissima gente in fila alle macchinette per il cambio biglietto: anche in questo caso, si tratta soprattutto di turisti.

Foto d’archivio