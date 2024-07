Danilo Toninelli al duty free dell’aeroporto, ha ironizzato sul caso di Piero Fassino, indagato per aver rubato un profumo all’aeroporto di Fiumicino. “Vedo questi profumi meravigliosi e poi mi viene in mente Fassino, che è indagato per averne preso uno, averlo messo in saccoccia ed essersene andato senza pagare – dice Toninelli nel video – Ma io non sono Fassino – ironizza infine – sono un grillino”.