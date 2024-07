Il tabellone di Wimbledon 2024 resta popolato di tennisti azzurri, anche dopo la fine del primo turno. Anzi, l’Italia è già certa di avere almeno due rappresentanti al terzo turno del singolare maschile dello Slam sull’erba di Londra. Già un ottimo risultato, visto che i Championships hanno sempre rappresentato un grande tabù per il nostro tennis. Il record per l’Italia maschile è ancora fermo al 2021, quando Sonego raggiunse gli ottavi insieme a Berrettini, poi finalista del torneo. In campo femminile invece le speranze sono tutte appese alla prestazione di Paolini. Ecco la situazione aggiornata e le informazioni per seguire i match in tv.

Italiani a Wimbledon: il programma del secondo turno

Mercoledì 3 luglio

Fabio Fognini – Ruud (primo incontro sul campo numero 2, ore 12 italiane)

Jasmine Paolini – Minnen (terzo incontro sul campo numero 2)

Lorenzo Sonego – Bautista Agut (terzo incontro sul campo numero 4)

Jannik Sinner – Matteo Berrettini (terzo incontro sul campo centrale)

Giovedì 4 luglio

Luciano Darderi – Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli – da definire (vincente Evans/Tabilo)

Italiani a Wimbledon, dove vederla in tv e streaming

La 137esima edizione di Wimbledon, in programma dal primo al 14 luglio, viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. Sky Sport Wimbledon ha sei canali dedicati (dal 252 al 257 del telecomando) con tutti gli altri campi.