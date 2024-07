Prosegue Euro 2024: il tabellone degli ottavi di finale regala i primi verdetti. Per quanto riguarda la parte bassa, l’Italia viene sconfitta meritatamente per 2-0 contro una Svizzera migliore, sotto tutti i punti di vista. L’Inghilterra, invece, seppur con grande difficoltà passa il turno dopo i tempi supplementari – contro la Slovacchia di Calzona – grazie a una rovesciata in pieno recupero di Bellingham e al solito Harry Kane. Nella parte alta del tabellone sorridono la Germania, che si è imposta per 2-0 contro la Danimarca, e la Spagna che dilaga (4-1) contro una Georgia uscita comunque a testa alta. Ancora quattro partite da giocare e si potrà avere il quadro completo per i quarti di finale della competizione. Di seguito, il programma completo.

Il tabellone degli ottavi di finale di Euro 2024

Parte alta

Spagna – Georgia 4-1

Germania – Danimarca 2-0

Portogallo – Slovenia 3-0 (d.c.r.)

Francia – Belgio 1-0

Parte bassa

Romania contro Olanda

Austria contro Turchia

Inghilterra – Slovacchia 2-1

Svizzera – Italia 2-0

Calendario ottavi di finale

Svizzera–Italia | Berlino, Sabato 29 giugno, ore 18

Germania-Danimarca | Dortmund, Sabato 29 giugno ore 21

Inghilterra–Slovacchia | Gelsenkirchen, Domenica 30 giugno, ore 18

Spagna–Georgia | Colonia, Domenica 30 giugno, ore 21

Francia–Belgio | Düsseldorf, Lunedì 1 luglio, ore 18

Portogallo–Slovenia| Francoforte, Lunedì 1 luglio, ore 21

Romania–Olanda| Monaco, Martedì 2 luglio, ore 18

Austria–Turchia | Lipsia, Martedì 2 luglio, ore 21

Dove vedere le partite degli Europei in tv (Sky, Now e Rai)

Gli Europei in Germania sono visibili sui canali Sky e in streaming su NowTV e Sky Go: per gli abbonati vengono trasmessi tutti i 51 match. Su Rai 1 (in chiaro) è possibile guardare tutte le partite dell‘Italia. Oltre alle gare della nazionale italiana vengono trasmesse anche tutte le partite dai quarti di finale in poi. Inoltre, la tv pubblica garantisce la diretta di quattro partite durante la fase degli ottavi. Le gare sono in chiaro sui canali Rai1 (dove verrà trasmessa l’Italia), Rai2, Rai SportHD e in streaming su RaiPlay (oltre che la copertura radiofonica integrale tramite Radio Rai).

Le partite degli ottavi di finale in chiaro sulla Rai

Sabato 29 giugno, Svizzera–Italia, ore 18 – Rai 1

Sabato 29 giugno, Germania–Danimarca, ore 21 – Rai 1

Lunedì 1 luglio, Portogallo–Slovenia, ore 21 – Rai 1

Martedì 2 luglio, Austria–Turchia, ore 21 – Rai 1